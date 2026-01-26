2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್:ಆಯವ್ಯಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಇದು ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರನೇ ಪೂರ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ. 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಭವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ನಡುವೆ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ. 7.4 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರನೇ ಪೂರ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ. 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್ದಾರೆ.
1. ಅನುರಾಧಾ ಠಾಕೂರ್, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ. ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಅವರು 2026-27ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ-ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
1994ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಠಾಕೂರ್, ಜುಲೈ 1, 2025 ರಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಇವರು ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ.
2. ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಕಂದಾಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದು ಇವರು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು (ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದ ಭಾಗ ಬಿ). ಅವರ ತಂಡವು ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು - ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ - ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು (ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂದಾಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
3. ವುಮ್ಲುನ್ಮಾಂಗ್ ವುಲ್ನಾಮ್, ವೆಚ್ಚ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಖರ್ಚಿನ ರಕ್ಷಕ'ರಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅವರ ಇಲಾಖೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಎಂ ನಾಗರಾಜು, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ; ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವರ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಅರುಣೀಶ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಐಪಿಎಎಂ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ; ಸರ್ಕಾರದ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಅವರು ಸಿಪಿಎಸ್ಇಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಡೆದ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
6. ಕೆ ಮೋಸೆಸ್ ಚಲೈ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಆಯ್ದ ಸಿಪಿಎಸ್ಇಗಳ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಹಣಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಚೇರಿಯು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
7. ವಿ ಅನಂತ ನಾಗೇಶ್ವರನ್, ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು; ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ಬಜೆಟ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವುದು, ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು (ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವೆಗಳು) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
