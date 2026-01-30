ಬಜೆಟ್ ಸಮಾಚಾರ: ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು?; ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪಾಲೆಷ್ಟು?
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಟ್ಟರೇ ನಾವೇ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಇದು ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ರಾಜ್ಯದ ದೂರು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಐಟಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಗಳಾವವು?
ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ವಿತರಣೆ: ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಪಾಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪುನರ್ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಂಚಿಕೆ: ರಾಜ್ಯದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನುಪಾತದ ಮೊತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲುಗಳು, ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಆದಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಒಳನೋಟವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಶೇ 10–12ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಸುಮಾರು ಶೇ 9ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯು ಈ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವಾರು ದತ್ತಾಂಶ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದೇಶದ ಆದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಕೊಡುಗೆದಾರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವರದಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು
|ಒಟ್ಟಾರೆ
|ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಂಚಿಕೆ
|ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಪಾಲು
|10,48,796
|6.90%
|8.40%
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ ) ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10,48,796 ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ 6.90ರಷ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) ಶೇ 8.40ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ - ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ವಲಯ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ನೇರ ತೆರಿಗೆ (ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು)
|ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ
|ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ
|ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಮಾಣ
|2016-17
|85920.98
|10.11
|2017-18
|98468.57
|9.82
|2018-19
|119796.08
|10.53
|2019-20
|108973.15
|10.37
|2020-21
|116254.58
|12.27
|2021-22
|168678.09
|11.94
|2022-23
|208168.88
|12.51
|2023-24
|234098.39
|12.18
|2024-25
|2,61,528.83
|11.97
ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ವಿತರಣೆ
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು
|ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಆದಾಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಸುಂಕ, ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ತೆರಿಗೆ
|ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ
|ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಪ್ರಮಾಣ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
|2016-17
|29044.82
|2017-18
|31983.36
|2018-19
|31827.31
|2019-20
|32209.13
|2020-21
|31112.82
|2022-23
|35450.13
|2023-24
|41441.08
|2024-25
|46467.20 (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು)
|2025-26
|51876.54 (ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು)
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು:
|ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ
|ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
|ಪ್ರಮಾಣವಾರು ಸಂಗ್ರಹ
|ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
|ಪ್ರಮಾಣವಾರು
|2017-18
|48138
|8.92 %
|24305
|50.49
|2018-19
|78762
|9.01%
|42891
|54.46
|2019-20
|83408
|8.86%
|43665
|52.35
|2020-21
|75660
|8.74%
|41662
|55.06
|2021-22
|95926
|8.74%)
|54194
|56.5
|2022-23
|122822
|9.27%
|65579
|53.39
|2023-24
|145266
|9.54%
|75187
|51.76
|2024 -25
|159564
|9.52%
|-
|-
|2025-26(ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ 30)
|115295
|9.86
|-
|-
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವ್ವಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ
|(ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲು+ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ+ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳು)
|ವರ್ಷ
|ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು
|ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಅನುದಾನ
|ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳು (ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು)
|ಒಟ್ಟಾರೆ (ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)
|2021-22
|915836
|2996243.81
|2017937.96
|5930017.77
|2022-23
|978619
|3686749.09
|526610.37
|5191978.46
|2023-24
|1250146
|1552784.32
|594580.62
|3397510.94
|2024-25
|1357127
|1600000
|685500
|3642627
|2025-2026
|1510259
|1600000
|700000
|3810259
2021-22ರಿಂದ 2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವ್ವಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ವರ್ಗಾವಣೆ 59,300.18 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೆರವು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಗಳ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ 51,919.78 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
2023-24ರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33,975.11 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2024-25ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳು 36,426.27 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. 2025-26ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳು 38,102.59 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆಯು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿವ್ವಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.
