ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಲೀನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಟಿಇಎಸ್ಎಸ್, ಟಿಸಿಇ ಸೇರಿಸಿ ಪುನಾರಚನೆ
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ
Published : September 29, 2026 at 2:23 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 66ರಷ್ಟು ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್, ತನ್ನ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪುನರ್ರಚನೆಯು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಟಿಇಎಸ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ (ಟಿಸಿಇ) ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಮೂಹದ ಗುಂಪಿನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರಚನೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಿಂದ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಲೀನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅನಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೋರಿವೆ.
ಮರುಸಂಘಟಿತ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ನಿಯಂತ್ರಕ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಉದ್ದೇಶ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಖಾಸಗಿ ಘಟಕವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 2022ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ. ಇದರಿಂದ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಈ ವಿವಾದವು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮರುನೇಮಕಾತಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿಯು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವು.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು, ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಡಳಿಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುನರ್ರಚನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪುನರ್ ವವಸ್ಥೀಕರಣವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಟಿಇಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಇ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1,05,043 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ 40,072 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮೂಹದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಲೀನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ.
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