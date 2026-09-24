ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ - ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ವಿವಾದ: ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ರ ಕಾನೂನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್.ಎಫ್. ನಾರಿಮನ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೊಂದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
By ANI
Published : September 24, 2026 at 7:31 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುದಾರರಾದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್.ಎಫ್. ನಾರಿಮನ್ ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೊಂದು ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇವಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು.
2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯದ ಅನ್ವಯ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ಅವರು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮರುನೇಮಕ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್) ಸೇರಿದಂತೆ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮರುನೇಮಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ IPO ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಇಬ್ಬರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮರುನೇಮಕದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ 'ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' (ಸಂಘಟನಾ ನಿಯಮಾವಳಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದು ವಾದಿಸಿತು. ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರ ನಿರ್ಣಯವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನೀಡಲಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ಅವರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಸಂಬಂಧಿತವಾದರೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ತನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ಅವರು ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್'ನ ಸಂಘಟನಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾವು ಹೇಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ, ಅವರು ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರವಿರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ನಿಯಮಾವಳಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 166ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾಳಜಿ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, 'ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೈರಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರು' ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 26, 2021 ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನೂ ಅವರು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಈ ತೀರ್ಪು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು.
ಮುಂಬರುವ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅವಲೋಕನವನ್ನು, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇವಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ನಿಲುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗದು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ತಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2013 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 26, 2021ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2025ರ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಷೇರುದಾರರಾಗಿ 'ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್' ಹೊಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್' ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ನಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಮರುನೇಮಕಾತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ 'ಸಮ್ಮತಿಯ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು'ಗಳ ಮೇಲೆ 'ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್'ನ 'ಸಂಘಟನಾ ನಿಯಮಾವಳಿ'ಗಳು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿವಾದಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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