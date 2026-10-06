ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ: ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 1:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
'ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಟಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ತನ್ನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.
ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಬಿಐನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಿರುವ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅಂದಿನ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರುಸಂಘಟನೆ ನಡೆಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ (NBFC) ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ (CIC) ಎಂಬ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮರುಸಂಘಟನೆಯು ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TESS) ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ (TCE) ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಮೂಹದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್, ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು (NOC) ಪಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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