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2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಳಿಕ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರುನೇಮಕ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್: ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಆಡಳಿತದ ಸುಗಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. TATA

Tata Sons Chairman Chandrasekaran Says Won't Seek Reappointment
202ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಳಿಕ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರುನೇಮಕ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ (IANS/file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 12:48 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಧಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2027 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆಗ ತಾವು ಮರುನೇಮಕವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ನ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುದಾರರಾದ ಸರ್ ದೋರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯು ದಾಖಲಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಆ ಸಭೆಯ ನಂತರದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ನನ್ನ ಅವಧಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2027 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತದ ಸುಗಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವರು ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವರದಿಯಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

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