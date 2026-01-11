ಅಮೆರಿಕದ ಶೇ.500% ಸುಂಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ: ಬಿಹೆಚ್ಯುವಿಎಂ
ಅಮೆರಿಕದ ಶೇ.500% ಸುಂಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ್ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : January 11, 2026 at 6:12 PM IST
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.500 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಲ್ (BHUVM) ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ (NCTI) ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ್ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುಎಸ್ ಸುಂಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಸುಂಕಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 500% ವರೆಗಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ 'ಯುಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ರಷ್ಯಾ ಕಾಯ್ದೆ 2025' ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಟಿಐ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಈಗಾಗಲೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆ ಖರೀದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ 50%ಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ, ಯುಎಸ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 500% ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
‘ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು’: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಯು 'ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್', ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬುಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.500 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಪರಿಹಾರ: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೈಜ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಗುಪ್ತಾ, “ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಹಳಿ ದಾಟಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (SAIS) ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೋಶುವಾ ಟಿ ವೈಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಗಳಿದ್ದವು" ಎಂದು ವೈಟ್ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
