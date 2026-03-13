ETV Bharat / business

ಸತತ 3ನೇ ದಿನವೂ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ: 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 3,642, ನಿಫ್ಟಿ 1,111 ಅಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 20-25ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.

ಸತತ 3ನೇ ದಿನವೂ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ (File/IANS)
By PTI

Published : March 13, 2026 at 5:22 PM IST

ಮುಂಬೈ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತದ ವಿವರ:

  • ಮಾರ್ಚ್ 10, 2026 → 78,205.98
  • ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026: 76,863.71 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ → 1,342 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ
  • ಮಾರ್ಚ್ 12, 2026: 76,034.42 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ → 829 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ
  • ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026: 74,563.92 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ → 1,470 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ
  • ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​​ಸಿ 3,642 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ನಿಫ್ಟಿ ಕುಸಿತದ ವಿವರ:

  • ಮಾರ್ಚ್ 10, 2026 → 24,261.60
  • ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026: 23,866.85 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ → 395 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
  • ಮಾರ್ಚ್ 12, 2026: 23,639.15 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ → 228 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಇಳಿಕೆ
  • ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026: 23,151.10 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ → 488 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ
  • ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್​ಎಸ್​​ಸಿ 1,111 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
  • ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 20-25ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಾರಾಟ, ನಿರಂತರ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 1,579.82 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 74,454.60 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1,470.50 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದು 74,563.92 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ ಸುಮಾರು 488.05 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 23,151.10 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ 30 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಈ ಹಿಂಜರಿಕೆ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.

100 ಡಾಲರ್​ ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 0.25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 100.7 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸಹ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾ ಮುಗಿಸಿವೆ.ಇನ್ನು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುರುವಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಶೇ. 1.78, ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 1.56 ಮತ್ತು ಎಸ್ & ಪಿ 500 ಶೇ. 1.52 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗುರುವಾರ ರೂ. 7,049.87 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 7,449.77 ರೂ. ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

