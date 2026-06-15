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ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಕುಸಿದ ತೈಲ ಬೆಲೆ; ಷೇರುಪೇಟೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆ

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 58 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 94.60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 12:02 PM IST

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ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): 107 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯೂ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​ಸಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,112.70 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ​, ಎನ್‌ಎಸ್​ಇ ನಿಫ್ಟಿ 335.55 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 23,956.40ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.

30 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್: ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಸೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಟೂಬ್ರೊ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ.4.55ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 83.36 ಡಾಲರ್‌ ತಲುಪಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದರೆ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ.5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ 84 ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ" ಎಂದರು.

ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 58 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 94.60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 94.70 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ 94.60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ 58 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚು. ಶುಕ್ರವಾರ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 67 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 95.18ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಯುದ್ದಾಂತ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಪಾಲು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಜೂನ್‌ 19ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

STOCK MARKETS SURGE
DROP IN OIL PRICES
US IRAN REACH PEACE DEAL
RUPEE RISES AGAINST US DOLLAR

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