ಇರಾನ್ ಇಂಧನ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬ್ರೇಕ್; ಚೇತರಿಸಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ಇರಾನಿನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
Published : March 24, 2026 at 11:50 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇರಾನ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ 30 ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಂದು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 1,516 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 74,212.47ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 386.95 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿದ್ದು, 22,899.60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಪವರ್ಗ್ರಿಡ್ ಹೊರತಾಗಿ ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು. ಸೋಮವಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಲೈವ್ಲಾಂಗ್ ವೆಲ್ತ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 104.1 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
