ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮಹಾಪತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ - ಇಂದು ಚೇತರಿಕೆ: 899 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!
ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಮುಂಬೈ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಾದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಗಳು ಇಂದು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಶೇ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದವು.
ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮುರಿದು, 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 899.71 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 80,015.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇನ್ನು ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 285.40 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 24,765.90ಕ್ಕೆ ಇಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು.
ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳು: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಷೇರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 1.84 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 82.90 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇ. 9.63 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವು.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ಖರೀದಿ: ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು - ಅಂದರೆ ಎಫ್ಐಐಗಳು ಬುಧವಾರ ರೂ. 8,752.65 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 12,068.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ರೂಪಾಯಿ: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು 91.60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೃಢವಾದ ಡಾಲರ್, ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳ ತೀವ್ರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ 92.16 ಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ಗ್ರೀನ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ 91.30 ರ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರೆನ್ಸಿ 91.60ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಇದು 45 ಪೈಸೆ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು.
