ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಇಂದು ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡ ಷೇರುಪೇಟೆ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 473 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಂದಿನ CEO ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (MD) ಅನೂಪ್ ಬಾಗ್ಚಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 5:22 PM IST
ಮುಂಬೈ,ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಠಿಣ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದವು.
30 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 472.77 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 72,382.47 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತು. ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 722.23 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 72,631.93 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 133.80 ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 22,555.75 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ 30 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಐಟಿಸಿ, ಎಟರ್ನಲ್(ಜೊಮಾಟೊ), ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಅನೂಪ್ ಬಾಗ್ಚಿ ಹೆಚ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ ನೂತನ MD: ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಂದಿನ CEO ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (MD) ಅನೂಪ್ ಬಾಗ್ಚಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
1992 ರಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಗ್ಚಿ, ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇರಲಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ USD 102 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು.
ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೃದುವಾದದ್ದು US ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿತ್ತೀಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ರೆಲಿಗೇರ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ SVP ಅಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್ಐಐಗಳು) ಗುರುವಾರ 9,484.22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 570.59 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.79 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 71,909.70 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 198.50 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.88 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 22,421.95 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
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