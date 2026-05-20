ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ, ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತೆ 13 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ!
ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 117 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲು. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿಕೆ.
By PTI
Published : May 20, 2026 at 5:27 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಮುಂಬೈನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸುವ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 117.54 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 75,318.39 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾವಾಗ 671.44 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, 74,529.41 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ- ನಿಫ್ಟಿ 41 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 23,659 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ರ್ಯಾಲಿ : ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಶೇಕಡಾ 2.83 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್, ಟ್ರೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದವು.
ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಷೇರುಗಳಿವು: ಇತ್ತ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಎಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ತುಸು ಇಳಿಕೆ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಏರಿಳಿತ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬ್ಯಾರಲ್ ಗೆ 109 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.
ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ: ವಿಶ್ವದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಂತೆಯೇ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೂ 13 ಪೈಸೆ ಇಳಿದು 96.83ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 96.89 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 96.95 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 96.83 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 96.70 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು .
