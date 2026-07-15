ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 114 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 19 ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರತವಾಗಿವೆ.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 1:47 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಮೆರಿಕದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಇಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಬುಧವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದು ಬಲ ಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 553 ಅಂಕಗಳ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡು 77,603.57ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ 148.15 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 114 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 19 ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರತವಾಗಿವೆ.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದವು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡು ಬಂತು.
ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇ. 7.66 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದವು. ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.
ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು. ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾದವು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೃದುವಾದ ಸಿಪಿಐ ದತ್ತಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ವಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ USD 85 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ USD 85.63 ಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FII ಗಳು) ಮಂಗಳವಾರ ರೂ 739.69 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 561.46 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 77,054.94 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 158.95 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕುಸಿದು 24,052.05 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
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