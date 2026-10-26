4 ದಿನಗಳ ಸತತ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: 483 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್
ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗಿನ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,605 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇ. 2.16ರಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 546 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು.
By PTI
Published : October 26, 2026 at 5:37 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸೋಮವಾರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಲೋಹ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖರೀದಿಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 483 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 22,750 ಅಂಕಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ 30 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 482.92 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 73,606.75 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 73,606.75 ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 72,514.57 ಅಂಕಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು NSE ನಿಫ್ಟಿ 153.20 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 22,753.20 ಅಂಕಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು.
ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗಿನ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,605 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶೇ. 2.16ರಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 546 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ 30 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (Adani Ports) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ. 2.72 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಎಟರ್ನಲ್ (Eternal) ಶೇ. 2.56, ಕೊಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ. 2.53, ಟ್ರೆಂಟ್ (Trent) ಶೇ. 1.73, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೇ. 1.52, ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಶೇ. 1.43, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಶೇ. 1.39 ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ (ITC) ಶೇ. 1.24 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದವು.
ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಷೇರುಗಳಿವು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಾರುತಿ, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ (HCL Tech) ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.
ಮೆಟಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಖರೀದಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಫೆಡ್, ಇಸಿಬಿ (ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಮತ್ತು ಬಿಒಜೆ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್) ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟರು.
ಕಳೆದ ವಾರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಆದರೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಚ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 1.60 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 114.8 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ. 1.48 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ. 1.45 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಟಲ್ ಶೇ. 2.55, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಶೇ. 2.07, ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಶೇ. 1.85, ಸೇವೆಗಳು ಶೇ. 1.79, ಇಂಧನ ಶೇ. 1.49, ಸರಕುಗಳು ಶೇ. 1.43 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಶೇ. 1.35 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದವು. ಈ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಮೆ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಹಿಂದುಳಿದವು.
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