ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯತ್ತ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ

Stock markets rally in early trade
ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
By PTI

Published : March 18, 2026 at 10:32 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಢವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳ ಲಾಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬುಧವಾರವೂ ಏರುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದವು.

ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 518.84 ಅಂಕಗಳ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ 76,589.68 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಯ ನಿಫ್ಟಿ 157.75 ಅಂಕಗಳ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ 23,738.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಲಾಭಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳು: ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಟ್ರೆಂಟ್, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಷೇರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು. ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 1.46 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 101.9 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇರಾನ್​ - ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ನಡುವೆಯೂ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೈಲ ಬೆಲೆ 102 ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು 120 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿ.ಕೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡರೆ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ. 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ; ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಂಗಳವಾರ 4,741.22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 5,225.32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಎಫ್‌ಐಐ ಮಾರಾಟವು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಡಿಐಐಗಳಿಂದ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಖರೀದಿಯು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್‌ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

