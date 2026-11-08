ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ, 8 ವರ್ಷ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ಸರಣಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 8:07 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 8:57 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ 'ಸಂವತ್ 2083'ರ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಶೇಷ 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಸತತ ಏಳು ದಿನಗಳ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ಸರಣಿಗೆ (winning streak) ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ (bullish note) ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ, 30 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸೂಚ್ಯಂಕವು 28.62 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ. 0.04 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 80,999.40 ಅಂಕಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ, 14 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ 81,442.11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 414.09 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ. 0.51 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿ, 50 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರಂಭದ ನಂತರ 43.95 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ.0.18 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, 24,986.40 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನ 30 ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಟ್ರೆಂಟ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು, 2018 ರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
"ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2021ರ ನಂತರದ ಸತತ ಏಳು ಅವಧಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಸರಣಿಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ನಿಫ್ಟಿ-50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 25,070 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 25,132 ರವರೆಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಕುಸಿದು, ಮಾನಸಿಕ ಮಟ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ 25,000 ರ ಗಡಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ, ಅಂದರೆ 24,986.40 ರಲ್ಲಿ ದಿನದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು.
"ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ 28.62 ಅಂಕಗಳ (ಶೇ.0.04) ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 80,999 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತು," ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್-ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಎನ್ರಿಚ್ ಮನಿ'ಯ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್. ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ಎನ್ನುವುದು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 'ಮುಹೂರ್ತ' ಅಥವಾ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:15 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಮುಹೂರ್ತ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು 2.60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಟ್ಟು 5,05,67,743.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ (5.37 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್) ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಂವತ್ ವರ್ಷ 2082 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಸೂಚ್ಯಂಕವು 3,398.32 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ 4 ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 838.25 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ 3.24 ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು — ಅಂದರೆ ಸಂವತ್ 2082 ರ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟು ದಿನದಂದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,718.01 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ 2.17 ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು. ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ 81,028.02. ನಿಫ್ಟಿ 493.75 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.01 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ 25,030.35 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ಏಳು ಸತತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 7,781.99 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 10.62 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 2,331.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 10.27 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು.
"ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಶ್ಚಲತೆಯ ನಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಗಮದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕುಸಿತ, ಸ್ಥಿರ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆದಾಯ, AI ಪ್ರಚಾರದ ಮಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ-ಆಧಾರಿತ ಗಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಗುಣಾಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮದೇವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್ಐಐಗಳು) ಶುಕ್ರವಾರ ರೂ. 13,749.82 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇಕಡಾ 1.18 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದ್ದರೆ, ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇಕಡಾ 0.22 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಐಟಿ, ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ಸ್, ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕೆಕ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಹಿಂದುಳಿದವು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
"ಹೊಸ ಸಂವತ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶನವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಕೆಗಳು, ದೇಶೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹರಿವುಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಲೆಮನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೌರವ್ ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು.
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