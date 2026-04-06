ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ; ಬಲಗೊಂಡ ರೂಪಾಯಿ
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 0.74 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 109.8 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
By PTI
Published : April 6, 2026 at 11:36 AM IST
ಮುಂಬೈ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 270.13 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 73,049.42 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ. ಎನ್ಎಸ್ಇಯ ನಿಫ್ಟಿ 50, 93.60 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 22,619.50ರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭಿಸಿದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಟ್ರೆಂಟ್, ಟೈಟಾನ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 0.74 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 109.8 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗುರುವಾರ 9,931.13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 7,208.41 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಯುದ್ಧ- ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಗೊಂಡ ಡಾಲರ್: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 33 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 92.85 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಿರಂತರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಡಾಲರ್ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಘಟಕವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಡಾಲರ್ 93.13 ಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿತು.ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ 92.85 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ 33 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
