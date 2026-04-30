ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಷೇರುಪೇಟೆ; ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್​ಗೆ 120 ಡಾಲರ್ ಜಿಗಿತ​​!

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By PTI

Published : April 30, 2026 at 11:03 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹೊರಹರಿವು ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ಷೇರು ವಾಹಿವಾಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 821.79 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 76,674.57 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 287.3 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 23,890.35 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ದೇಶಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭಾರಿ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಕಂಡಿದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್‌ಗೆ 95 ರೂ.ಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಐಐ ಹೊರಹರಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಳಮುಖ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾದು ನೋಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 30 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು.

ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 121ಡಾಲರ್​ಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಅಪಾಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್​ ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ಸುತ್ತ ನಿರಂತರತೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

