ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು: ಟಿಸಿಎಸ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ SBI

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದ ಟಿಸಿಎಸ್​​ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದೀಗ 996,855 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಟಿಸಿಎಸ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ SBI
By PTI

Published : February 12, 2026 at 2:13 PM IST

ಮುಂಬೈ: ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಗುರುವಾರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದುರ್ಬಲ ಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್‌ನಂತಹ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ಸ್​ ಆತಂಕದಿಂದ ಕಳದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಎಸ್​​ಬಿಐ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ: ಈ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಟಿಸಿಎಸ್​ ಷೇರುಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಎಸ್​ಬಿಐ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. SBI ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ 1,102,228 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕುಸಿತವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ BSCಯ ಟಾಪ್​ 30-ಷೇರುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 421.66 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 0.50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದು 83,811.98 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇನ್ನು 50-ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 121.10 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 0.47 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದು 25,832.75 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಗೊ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ, ಟೈಟಾನ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗಳು ಇಂದು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್​ ಕಾರಣವಾ?: ಐಟಿ ಸ್ಟಾಕ್​ ಗಳು ಶೇ. 3.95 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಎಸ್​ಸಿ ಸಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಆಘಾತ ದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಟೆಕ್ ಷೇರುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿ.ಕೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಡಿಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವಲಯವನ್ನು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್​ AI: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ AI ಎಂಬುದು 2021 ರಲ್ಲಿ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ, ಡೇನಿಯೆಲಾ ಅಮೋಡೆ, ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಮೆಕ್‌ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ - AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಆಗಿದೆ.

ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಾಭದ ನಿಗಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಷೇರುದಾರರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.

ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ AI ಮುಂದುವರಿದ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈಗ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್​ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ, ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕೆಂಪು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

