ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಭಾರಿ ಚೇತರಿಕೆ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!
ತೀವ್ರ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಐಟಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು
By PTI
Published : April 2, 2026 at 3:59 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ಏರಿಳಿತದ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡು ಬಂತು. ಗುರುವಾರದ ಮಧ್ಯಾವಧಿಯ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿದವು.
ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದವು. 30-ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,588.51 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ 71,545.81 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ನಂತರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು 185 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 73,319 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ 496.85 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.19 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ 22,182.55 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ನಂತರ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ತೀವ್ರ ಚೇತರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ 33 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 22,713ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಶೇ 3ರರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು: ತೀವ್ರ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಐಟಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಟ್ರೆಂಟ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ ಸಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಎಟರ್ನಲ್, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್, ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ, ಪವರ್ಗ್ರಿಡ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇಂಡಿಗೊ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 30 ಷೇರುಗಳ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದವು. ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು, ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು.
ಇಂದು ವಿದೇಶಿ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು?: ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡವು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇ. 4.47, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಶೇ. 2.40, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಶೇ. 0.74 ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಶೇ. 0.70 ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಜರ್ಮನಿಯ ಡಿಎಎಕ್ಸ್ ಶೇ. 1.32, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಸಿಎಸಿ 40 ಸಹ ಶೇ. 0.80 ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಲಂಡನ್ನ ಎಫ್ಟಿಎಸ್ಇ 100 ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬುಧವಾರ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 7.18 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 108.42 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬುಧವಾರ ರೂ. 8,331.15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 7,171.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ, 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,186.77 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 73,134.32 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 348 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆ ಯೊಂದಿಗೆ 22,679.40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
