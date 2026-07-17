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ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ: ಷೇರುಮಾರುಟ್ಟೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕುಸಿತ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

Stock Markets Rally In Early Trade Propelled By Buying In IT Firms
ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ: ಷೇರುಮಾರುಟ್ಟೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ (File/ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 10:52 AM IST

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ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಏಕೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 28.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ನಂತರ, ಐಟಿ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

30-ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 480.95 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 77,656.56 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ ನಿಫ್ಟಿ 50 125.05 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಟೆಕ್​ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಏಕೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 28.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,465 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ವರದಿ ಬಳಿಕ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಷೇರುಗಳು ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಬಿಎಸ್‌ಇ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ. 1.25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 28,189.45 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 0.85 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 84.95 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿತ: ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿವೆ.

ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಮಾರಾಟ: ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗುರುವಾರ ಸುಮಾರು 4,205.56 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ನಿನ್ನೆಯ ವಹಿವಾಟು ಹೀಗಿತ್ತು: ಗುರುವಾರ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1.44 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 77,186.87 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 5.75 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ. 0.02 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24,072.75 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

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