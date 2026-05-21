ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ: ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 41 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ!
ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 96.45 ಕ್ಕೆ 41 ಪೈಸೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 1:25 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾರುಕತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 96.45 ಕ್ಕೆ 41 ಪೈಸೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಇಯ ಪ್ರಮುಖ 30 ಷೇರುಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 327.74 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 75,646.13 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 111.75 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 23,772.05 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ: 30 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ ಮತ್ತು ಎಟರ್ನಲ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.
ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಇಳಿಕೆ: ಟ್ರೆಂಟ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದವು.
ಏಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಂದು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 105.7 ಡಾಲರ್ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ: ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 96.25 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 41 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿ ನಂತರ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 96.86ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿತು. ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 0.09 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 99.18 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ, ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತೆ 13 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ!