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ಮುಂದುವರಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ; ಕುಸಿದ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಸ್

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.

Stock Markets Down In Early Trade Amid Geopolitical Uncertainty
ಕುಸಿದ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 1:13 PM IST

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ಮುಂಬೈ: ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 172.48 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 77,786.41 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 90.35 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 24,343.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಟೈಟಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಎಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ: ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ದರವು ಶೇಕಡಾ 0.82 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 88.25 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 89 ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬಗೆಹರಿಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಟಿ ವೆಲ್ತ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹರಿಸೆಲ್ವನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿಕೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಷೇರು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು.

ಅಮೆರಿಕದ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರದಲ್ಲಿನ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಏರಿಕೆಯು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಬಳಿಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು, ಇಂದು ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 187.90 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದು 77,966.35 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಹಾಗೆಯೇ, ನಿಫ್ಟಿ 35.75 ಅಂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 24,435.95ಕ್ಕೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು.

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