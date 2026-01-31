ETV Bharat / business

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​​​ 2026: ಭಾನುವಾರವೂ ಓಪನ್​ ಆಗಿರಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಎಂದಿನಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15 - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಲಿದೆ.

Budget Day
ಭಾನುವಾರವೂ ಓಪನ್​ ಆಗಿರಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 8:03 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026–27 ಮಂಡನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ NIFTY, Sensex ಗಳು ವಹಿವಾಟು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಬಜೆಟ್ ದಿನದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಭಾನುವಾರವೂ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಿವೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ - ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವ - ಮುಕ್ತ ಅಧಿವೇಶನವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:08 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿವೇಶನವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್ ವಿಂಡೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ಮರುಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ವ - ತೆರೆಯುವ ಅವಧಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 9:45 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಂತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರದ ಅವಧಿ ಸಂಜೆ 3:40 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 4:15 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ , ತಮ್ಮ 9ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 9 ಬಜೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್ಕೊ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಪೂರ್ವ ಶೇಠ್, ಭಾನುವಾರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಜೆಟ್ ದಿನದಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ದಿನದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಜೆಟ್ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗರಿಗೆದರಿವೆ ಎಂದ ಅವರು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಶೇಠ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

