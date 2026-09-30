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ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ: ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ; ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಾದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.

Stock Market Today: Sensex, Nifty Rise; Top Gainers From BSE Barometer
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ: ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 10:51 AM IST

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ಮುಂಬೈ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರಿ ನಷ್ಟದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬುಧವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವು. 30-ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 190 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ 72,733.04 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. 50-ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 22 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 22,735.20ರೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​ನ ಟಾಪ್ ಷೇರುಗಳಾದ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ನಷ್ಟ: ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 0.68 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 103.3 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳ ಮುಕ್ತ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್‌ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ KOSPI ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಶಾಂಘೈನ SSE ಸಂಯೋಜಿತ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FIIs) ಮಂಗಳವಾರ ರೂ 9,980.22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾರಾಟ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 242.65 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.33 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 72,529.07 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 64.05 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.28 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 22,716.20 ಕ್ಕೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

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