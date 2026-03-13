ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಪತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು.
Published : March 13, 2026 at 4:00 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?: ಈ ವಿಭಾಗವು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು (NSC), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS), ಇಕ್ವಿಟಿ-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು (ELSS), ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಧಿಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು (ETFಗಳು) ನಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳದ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ಈ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳದ 40 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಷೇರುಗಳು, REIT ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ಈ ತಂತ್ರವು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹಂಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿಯ 100 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ನಿಧಿಗಳು) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯ-ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸದೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ನೀವು ಆರಾಮದಾಯಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ವಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ. ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿನ ಸಮತೋಲನವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
