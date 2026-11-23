ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ: ಇಂದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಸೋಮವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,483.72 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 82,435.99 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 450.95 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 25,349.65 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 7:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. 30 ಷೇರುಗಳ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,483.72 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 82,435.99 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 450.95 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 25,349.65 ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB), ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ , ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ , ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆಯ ಓಟದ ನಂತರ ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳ ಕುಸಿತವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ನಿಫ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಷೇರುಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ. 1.01 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ. 0.66 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಲೋಹದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸರಕು-ಸಂಬಂಧಿತ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಫ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಈ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಹದ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕವು ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಫ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ , ನಿಫ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿದವು. ಆಟೋ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ನಿಫ್ಟಿ ಆಟೋ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ.
ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಲಾಭ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸುಮಾರು ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 29 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 92.91 ಕ್ಕೆ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ತಲುಪಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತಾದರೂ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ (F&O) ಮುಕ್ತಾಯ (expiry) ಸೋಮವಾರಕ್ಕೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯಗಳಂತಹ ಕೆಲವೇ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FIIs) ನವೆಂಬರ್ 20, 2026 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,11,950 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (DIIs) ಸುಮಾರು 61,787 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿವ್ವಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
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