SIP; ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇರುವ 8 ಮಾರ್ಗಗಳು?; ಕುಚೇಲನನ್ನು ಕುಬೇರನನ್ನಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿವು!

ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ NAV ಕಡಿಮೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ.

SIP: 8 ways to create wealth
SIP; ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇರುವ 8 ಮಾರ್ಗಗಳು? (ANI)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಎಸ್​​​ಐಪಿ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ - SIPಯ ಮೂಲ ತತ್ವ ಎಂದರೆ ಅದು ರೂಪಾಯಿಯ ಸರಾಸರಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ , ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನ್​ಎವಿ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ NAV ಕಡಿಮೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಾಸರಿ ಯುನಿಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೆಪ್ - ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿ: ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ - ಅಪ್ SIP ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ NAV ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ರೂಪಾಯಿ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು SIP ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಇಂತಹವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ: ಸಾಮಾನ್ಯ SIP ತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವು ಏರಿಳಿತವಿದ್ದಾಗ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಧಾನವು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NAV ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ SIP ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಏನಿದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆ -STP?: STP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ನಿಧಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಟ್​ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ STP ಮೂಲಕ ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅನುಪಾತಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪಾಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಾಭವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಿಂದ ಡೆಟ್​​​​​ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ: ಲಾರ್ಜ್, ಮಿಡ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ SIP ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಬೇಕು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾರ್ಜ್​ ಕ್ಯಾಪ್​ ಫಂಡ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಲಯ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆ?: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ SIP ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಲನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ SIP ಮುಂದುವರಿಸಿದವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. SIP ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ

ಸೂಚನೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕಗಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಾವು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

