ETV Bharat / business

ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಹೀಗಿದೆ ದರ ವಿವರ

ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಏರಿವೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 6:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 2.98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ 1.65 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು.

ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 14,300 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 5.03ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2,98,300 ರೂ. ತಲುಪಿತು. (ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ) ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ, ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟ ಕೆ.ಜಿಗೆ 2,84,000 ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಇನ್ನು, ಶೇ.99.9ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 7,400 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ.4.69ರಷ್ಟು ಏರಿದ್ದು, 1,65,100 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ). ಮಂಗಳವಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,57,700 ರೂ. ಇತ್ತು.

"ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತು" ಎಂದು ಲೆಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗೌರವ್ ಗರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4.28 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇ.5.03ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 89.35 ಡಾಲರ್‌ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನ 100.03 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇ.2.02ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 5,047.07 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು.

"ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 10ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.5.4ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 1,69,470 ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಜೆಟ್​ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ; 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ 1,36,185 ರೂ.ವರೆಗೂ ಇಳಿಕೆ; ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ!

TAGGED:

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
SILVER RATE
GOLD RATE
ALL INDIA SARAFA ASSOCIATION
GOLD SILVER SOARS AGAIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.