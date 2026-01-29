ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹1.80 ಲಕ್ಷ; ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ
ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
By PTI
Published : January 29, 2026 at 11:41 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ 10 ಗ್ರಾಂ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಲಾಭ ಕಂಡಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ 22,090 ರೂ. ಅಥವಾ 5.73ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಗೆ 4,07,456 ರೂ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ದರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನ 14,586 ಅಂದರೆ ಶೇ 8.8ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,80,501 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,600 ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನ 286.6 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 5.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,626.8 ಡಾಲರ್ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.
ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಔನ್ಸ್ಗೆ 119.51ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣ ಇದು: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಸಿತ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ: ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 92 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಥಿರ ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 31 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ ಎದುರು 91.99 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಡಾಲರ್; ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?
ಡಾಲರ್ ಎದುರು 11 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ರೂಪಾಯಿ; ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗಾಲೋಟ; ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?