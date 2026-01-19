ETV Bharat / business

3,00,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ; ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಬಲು ದುಬಾರಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಎಂಸಿಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏಕಾಏಕಿ 13,553 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ 4.71ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಜಿಗೆ 3,01,315 ರೂ ತಲುಪಿತು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 5.81 ಡಾಲರ್​ ಅಥವಾ ಶೇ.6.56ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಔನ್ಸ್​ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 94.35 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ: ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಚಿನ್ನದ ದರ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,450 ರೂ ಇದ್ದು, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಚಿನ್ನ ಗ್ರಾಂಗೆ 11,230 ರೂ.ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏರಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ: ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 12 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 90.66ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಸೋಮವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕುಸಿದವು. ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್‌ಗಳಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂತು.

ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 320.69 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 83,249.66ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 124.60 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 25,573.40ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

