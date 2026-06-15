ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯ: 2.242 ರೂ. ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಂಗಾರ.. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಾಂತಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
By PTI
Published : June 15, 2026 at 3:32 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 3:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಾಂತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,066ರೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2.52 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,242 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 1.52 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ವಿತರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 6,066 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ 2.46 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2,52,252 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ವಿತರಣೆ ಬಂಗಾರದ 0 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,242 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ 1.49 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,52,770 ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,351 ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೆಜಿಗೆ 2.46ಲಕ್ಷ ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5,066ರೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆ 2.39 ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್ಗೆ 70.37 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್ಗೆ 67.97ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಗಸ್ಟ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 91.04 ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,329.84 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 4,238.8 ಡಾಲರ್ ಕುಸಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಳವಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಂಧನ, ಈಗ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಜೊತೆಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಕುಸಿದ ತೈಲ ಬೆಲೆ; ಷೇರುಪೇಟೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆ