ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ; ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು!
ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : January 16, 2026 at 2:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,027 ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಗೆ 2,87,550 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,42,601 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4,027 ರೂ ಅಂದರೆ 1.38ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 2,87,550 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 9,890 ಲಾಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಗೆ 2,92,960 ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.
ಗುರುವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕಾರಣ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಪುನಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ದೇಶೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭಗಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.36 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 1,42,601 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಟ್ ಮೃದು ನಿಲುವು ತಾಳಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಕುಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಕಲಾಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾದ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಎರಡೂ ಸುಧಾರಿಸಿದವು. ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 1.93 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.10 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 90.41 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳ ಔನ್ಸ್ಗೆ 93.56 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 21.9 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.47 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 4,601.8 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜನವರಿ 14ರಂದು ಚಿನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,650.50 ಡಾಲರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
