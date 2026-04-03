ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ: ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ?

ಗುಡ್​ ಫ್ರೈಡೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್​ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೇ ಚಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

silver-gold-prices-remain-flat-in-delhi
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ: ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ? (ETV Bharat)
By PTI

Published : April 3, 2026 at 7:45 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದವು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,37,000 ರೂ. (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿಯಿತು. ಇನ್ನು 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,51,500 ರೂ. (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಗುಡ್​ ಫ್ರೈಡೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್​ ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೇ ಚಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಗದೆ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಸುಮಾರು 1960 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ಇಂದು 1,50, 930 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಇದು ನಿನ್ನೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 1,48,970 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.

ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಇನ್ನು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ನ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 1800 ರೂ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,38,350 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ 1,36,550 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,50,000 ಇತ್ತು. ಇಂದೂ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನ ಶೇ. 2.26 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ $ 4,650.30 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 4.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $ 71.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ COMEX ಚಿನ್ನ ಶೇ. 2.73 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $ 4,813 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, COMEX ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $ 71 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 5.24 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $106.47 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು ಮತ್ತು US WTI ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಶೇ. 4.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $104.64ಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು

