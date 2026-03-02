ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2.93 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.68 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : March 2, 2026 at 2:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೋಮವಾರದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಶೇ.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2.93 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 10,508 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ.3.72 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2,93,152ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ 5,811 ಅಥವಾ ಶೇ.3.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10,67,915ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಕು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇ. 4.3 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 97.30 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 161.8 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇ. 3.08 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5,409.7 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,400 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇ, ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸತತ ಏಳನೇ ಮಾಸಿಕ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 1973ರ ನಂತರದ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: