ಇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ: ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರ!
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ವಾರ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿದರ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : February 9, 2026 at 1:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವಾರ ಸತತ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಇಂದು 1 ಲಕ್ಷದ 57 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.61 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆ, ದುರ್ಬಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನವೀಕರಣ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ MCXನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ 11,853 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ 4.74 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,61,745 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,089 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ 1.34 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,57,540 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4.80 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 6.25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 81.70 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ 81.69 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.64 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5,061.49 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 82 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,000 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ನ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಇದು ಅವರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 15ನೇ ತಿಂಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮುನ್ನೋಟದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?; ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ಏನಿದು ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ?
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ?: ಈ ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಹಾಯ!