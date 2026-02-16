ETV Bharat / business

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್​ ನೀತಿ: ಬೆಳ್ಳಿ - ಬಂಗಾರದ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ದರ?

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,310ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ₹1,56,440ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

GOLD
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (Getty images)
author img

By PTI

Published : February 16, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಳಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಂಕಿ - ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಜಿಡಿಪಿ ಬಗೆಗಿನ ಫೆಡ್​​​ ಛೇರ್ಮನ್​ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ನೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ದರ ಕಡಿತದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಫೆಡರಲ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫೆಡ್​​ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜಿಡಿಪಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಇಬಿಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಣವ್ ಮೇರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ - MCXನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ರೂ 5,532 ಅಥವಾ ಶೇ 2.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ 444 ಅಥವಾ ಶೇ 0.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ 1,80,000 ರಿಂದ 1,53,800ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಏಂಜಲ್ ಒನ್‌ನ ಕೃಷಿಯೇತರ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಡಿವಿಪಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಖರೀದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಕೂಡಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿವಿಪಿ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಏರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಒಲವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಭೌತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ETF ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ವಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಏರಿಳಿತದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕಂಡವು. ಇದು ದ್ವಿಮುಖ ಬೆಲೆ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಕ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರಣವ್ ಮೇರ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ದರ?:

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1310ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ₹1,56,440ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ನ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1200 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 1,43,400 ಗೆ ತಲುಪಿದೆ

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಸಮೃದ್ಧ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ!

ನಿಮಗೆ ಗೃಹಸಾಲ ಇದೆಯೇ?: ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಟಿಪ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ Aadhaar ಆ್ಯಪ್​ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್‌, ವಿಳಾಸ ನೀವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!

TAGGED:

SILVER GOLD BRACES
SILVER PRICE TODAY
TODAY GOLD RATE
GOLD OUTLOOK
GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.