ಮತ್ತೆ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ; ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 15,028 ರೂ. ಬೆಲೆ ಜಿಗಿತ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : April 8, 2026 at 4:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 15,028 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2.46 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಯಲ್ಲಿ ಮೇ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 6.5ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 15,028ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 2,46,376ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿ 2,31,348 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಲೆಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗೌರವ್ ಗರ್ಗ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಂಡುಬಂದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಂದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,82,644 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 36,268 ರೂ. ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5.07 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇ 7.05 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 77.06 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಕು ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರೀಶ್ ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಆರು ವಾರಗಳ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25ರಷ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
