ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಳ್ಳಿ: ಕೆಜಿಗೆ 2.54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ!

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೇ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿತು.

silver-futures-jump-6-pc-to-record-rs-2-dot-54-lakh-slash-kg-cross-usd-80-slash-ounce-in-global-markets
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 12:36 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೇ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 2,54,174 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಈ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 357 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಶೇ.0.26ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವುದರೊಂದಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,40,230 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 80 ಡಾಲರ್​ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 5.47 ಡಾಲರ್​ ಅಥವಾ ಶೇ.7.09ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 82.67 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಅಲ್ಪ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದೃಢ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 22.24 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 85,063.69 ತಲುಪಿತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 16 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಅಲ್ಪ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ 26,058.30 ತಲುಪಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ.1.04ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 61.27 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

