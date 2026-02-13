ETV Bharat / business

ಈಗ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ?; ಏನು ಮಾಡಬೇಕು - ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

Should you buy gold and silver now? Or not?
ಈಗ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ? (EENADU)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರುಪೇರುಗಳೇ? ಅವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆಯೇ? ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳೆಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಅವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬಂಗಾರ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ 1 ಲಕ್ಷದ 90 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾದ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂಗಾರ ಈಗ 1,60,000 - 155000 ರೂ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷದ 65ರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ,

ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಹೊಸದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಸ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ 10-15 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ SIPಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈಗಿ ಅಸ್ಥಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ನೀವು ಚಿನ್ನ/ಬೆಳ್ಳಿ ETFಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು - ಆಸ್ತಿ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು;

  • ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಂದರೆ ದರ ಇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಲು ಶೇ 30ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬಹುದು.
  • ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ಈ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ

