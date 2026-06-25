ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.70ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 72.49 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 1:04 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 440.23 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 77,435.76 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 137.80 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 24,147.60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
30 ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಮಾರುತಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಟೈಟಾನ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂತು.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.70ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 72.49 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿ.ಕೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು 73 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಹೊರತಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇ. 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಿದಿದೆ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸುಮಾರು ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತೈಲವು ಈಗ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದಿದೆ.
ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬುಧವಾರವೂ ಸುಮಾರು 1,843.40 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ, 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 790.54 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಶೇ 1.04ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 76,991.22 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ನಿಫ್ಟಿ 197.55 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಶೇ 0.83ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 24,021.65ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
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