ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ದಿನವೂ ತಲ್ಲಣ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 800, ನಿಫ್ಟಿ 200 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಸಿತ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟವೋ ನಷ್ಟ!
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 800, ನಿಫ್ಟಿ 200 ಅಂಕಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
Published : September 9, 2026 at 5:45 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 813.35 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 23,450 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಐಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 813.35 ಅಂಕಗಳು (ಶೇಕಡಾ 1.08 ರಷ್ಟು) ಕುಸಿದು 74,764.23 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 203.60 ಅಂಕಗಳು (ಶೇಕಡಾ 0.86 ರಷ್ಟು) ಕುಸಿದು 23,431.50 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಹೊಂದಿರುವ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಶೇಕಡಾ 4.55 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಷೇರುಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ.
ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳಿವು: ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ಇಂದು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.
"ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ನಿರಂತರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಭಂಗ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಕುಣಿತ ಬಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಆರ್.ಪೊನ್ಮುಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಂಡಿಯಾ VIX ಶೇಕಡಾ 6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ SSE ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಯುರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್ಐಐಗಳು) ಮಂಗಳವಾರ 123.19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
100 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಇಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 2.67 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 100.5 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
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