ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 2ನೇ ದಿನವೂ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ; 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ: ಇಂದು 1,066 ಅಂಶ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್!
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,066 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 82,180ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ - ನಿಫ್ಟಿ 353 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 25,232 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ - 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
Published : January 20, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 4:51 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಣ ಸುಂಕ ಕದನ, ಯುದ್ಧದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು.
ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 324 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಸಹ 1,066 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಪೇಟೆ ಸುಮಾರು 1400 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಬಿಎಸ್ಇ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 83,207 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿತಾದರೂ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 82,011 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ 82,180 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ-ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡಾ 353 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ 25,232 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಇ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 2.52 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಶೇ 2.74 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದವು.
ನಿಫ್ಟಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಶೇ.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡವು. ಆಟೋ, ಐಟಿ, ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತಲಾ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ.0.81 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ.1.16 ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?
ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಭಯ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಎಂಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಿಶ್ರ ಗಳಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕಂಪನಿಗಳು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಶ್ರಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಪನಿಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಳವಳಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಮಾರಾಟ: ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FII) ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ₹29,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ - ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು: ಭೂ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಷೇರುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು, ಸುಂಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಣ್ಣು: ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯೂ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರು ಮಾತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
