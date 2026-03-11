ETV Bharat / business

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: ಮತ್ತೆ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ

ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ (IANS)
By PTI

Published : March 11, 2026 at 4:40 PM IST

ಮುಂಬೈ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬುಧವಾರ ಸುಮಾರು 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.

ಇದಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ 30-ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1,446.72 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 1.84 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 76,759.26 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇನ್ನು 50-ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇ ನಿಫ್ಟಿ 394.75 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 23,866.85 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ: ಟಾಪ್​ 30 ಷೇರುಗಳ ಇಂಡೆಕ್ಸ್​ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಮಾರುತಿ, ಟ್ರೆಂಟ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು.

ಕುಸಿತದಲ್ಲೂ ಈ ಷೇರಗಳಿಗೆ ಲಾಭ: ಕುಸಿತದ ಮಾರುಕಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.

ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 5.76 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 92.86 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರ - ಎಫ್‌ಐಐಗಳು ಮಂಗಳವಾರ 4,672.64 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 6,333.26 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ. 1.43 ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇ. 1.40 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 639.82 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 78,205.98 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 233.55 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 0.97 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 24,261.60 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದವು.

