ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ, ಕುಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ: 2,613 ಅಂಕ ಜಿಗಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವೋ ಹರ್ಷ!
By ANI
Published : April 8, 2026 at 10:10 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 77,230.04 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15ಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 2,613.46 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 3.50 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 731.50 ಅಂಕಗಳು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 23,855.15 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವೇ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 115 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 94-95 ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸೆಬಿ-ನೋಂದಾಯಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪೊನ್ಮುಡಿ ಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಫ್ಟಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಟೋ, ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಲಾ 3-4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಶೇಕಡಾ 9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಲಾರ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಟೂಬ್ರೊ ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಶೇಕಡಾ 5-6 ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಶೇಕಡಾ 4-5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಕದನ ವಿರಾಮ; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ; ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಬಂಗಾರ ಏರಿಕೆ
2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಇರಾನ್; ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ: ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಣೆ: ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ!