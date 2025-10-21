ಸಾಧಾರಣ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ : ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಲಾಭಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳಿವು!
ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಶೇ.1.42, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.0.80, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇ.0.72, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶೇ.0.60, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶೇ.0.55, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶೇ.0.53 ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು.
ಮುಂಬೈ,ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಸಂವತ್ ವರ್ಷ 2082 ರ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
30-ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂದು ಸುಮಾರು 62.97 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 84,426.34 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಷೇರುಪೇಟೆ 84,665.44ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು 84,286.40 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು.
ವಿಶಾಲವಾದ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 25.45 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 25,868.60 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. 25 ನಿಫ್ಟಿ ಷೇರುಗಳು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿದರೆ, 24 ಷೇರುಗಳು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು.
ಹೊಸ ಸಂವತ್ ವರ್ಷ 2082 ರ ಆರಂಭ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.45 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು.
ಸೋಮವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕೊನೆಯ ಸಂವತ್ 2081 ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 4,974.31 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 6.26 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 1,637.8 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 6.76 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೇ ಮುಹೂರ್ತ ವಹಿವಾಟು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸಂವತ್ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳು: ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಶೇ.1.42 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ.0.80, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇ.0.72, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶೇ.0.60, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶೇ.0.55, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶೇ.0.53 ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೇ.0.52 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಷ್ಟ: ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು.
ಇನ್ನು ಬಿಎಸ್ಇ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇ.0.23 ಅಥವಾ 106.95 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 46,787.20 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇ.0.91 ಅಥವಾ 486.81 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 53,842.85 ಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ವಲಯವಾರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ವಿವರ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಶೇ.0.53 ರಷ್ಟು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯವು ಶೇ.0.51 ರಷ್ಟು, ಸರಕು ವಲಯವು ಶೇ.0.47 ರಷ್ಟು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಶೇ.0.40 ರಷ್ಟು, ಸೇವೆಗಳು ಶೇ.0.38 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಲೋಹ ಶೇ.0.37 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರುಗಳು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಶಾಂಘೈನ ಮಾರುಕಟ್ಟ ಶೇ.1.36, ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ.0.77 ರಷ್ಟು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಶೇ.0.24 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಮಾನದಂಡ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಶೇ.0.15 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು.
