ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,635 ಅಂಕ, ನಿಫ್ಟಿ 488 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ, ಭಾರಿ ನಷ್ಟ!
ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದವು.
Published : March 30, 2026 at 4:28 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದವು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುದ್ಧವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ 2.14 ಶೇಕಡಾ ಅಥವಾ 488.20 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದು 22,331.40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶೇ 2.22ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1,635.67 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 71,947.55ಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಕೊನೆಗೊಳಸಿದೆ.
ನಿಫ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಜ್ಞರು, ನಿರ್ಣಾಯಕ 22,500 ಅಂಕಗಳ ಬೆಂಬಲ ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮುಕ್ತಾಯವು ಈಗ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕುಸಿತದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಹಣಕಾಸು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದವು.
ಕುಸಿತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳಿವು: ಬಿಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಎರಡು ಷೇರುಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಇಂಡಿಗೊ, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಒಲಯದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬಂತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇಕಡಾ 2.68 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇಕಡಾ 2.66 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
ವಲಯವಾರು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಷೇರುಗಳು ಮಾರಾಟದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು. ನಿಫ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನಂತಹ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ದಿನದ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಈ ನಡುವೆ ಲೋಹ ಮತ್ತು ತೈಲ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನಿಲ ಷೇರುಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡವು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದವು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇರಾನ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಹೌತಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಅಮೆರಿಕ ಸೈನ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಭಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು!