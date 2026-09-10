ETV Bharat / business

ಇರಾನ್​-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ: ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ​ ವಹಿವಾಟು

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Sensex, Nifty edge up in green despite Brent Crude breaching USD 100 mark
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 10, 2026 at 11:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತವಿಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಎಸ್​ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 68.06 ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಶೇ.0.09ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 74,832.29 ಅಂಕಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಎನ್​ಎಸ್​ಇ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 15.10 ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಶೇ.0.06ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 23,446.60 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು 101 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ.

ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಂದು ಕುಸಿತದಲ್ಲೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,400 ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೊಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳೂ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್​ನ್ನು 'ಟ್ರಂಪ್​ ಜಲಸಂಧಿ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಾನ್​ ನಾಯಕರೂ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

TAGGED:

BRENT CRUDE BREACHING
BRENT CRUDE PRICE
NIFTY EDGE UP IN GREEN
STOCK MARKET
BRENT CRUDE BREACHING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.