600 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ: ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಭರಾಟೆ
ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 1:11 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನದಂದು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 610.44 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.74 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 81,921.75 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 190.35 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 25,200ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತು.
ನಿಫ್ಟಿ ವಲಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೋಹ (Metal) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸರಕುಗಳ (Consumer durables) ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು. ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಶೇಕಡಾ 0.17 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, 'ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಶೇಕಡಾ 0.42 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ನಗದೀಕರಣ (Profit booking): ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಶೇಕಡಾ 10.1 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 10.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಲೋಹದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ: ಲೋಹದ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಇಂದು ಸುಮಾರು ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಷೇರುಗಳು ಮಾರಾಟ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು. ಬಲವಾದ ಡಾಲರ್ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಮೆಟಲ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 3 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಎಸ್ಎಐಎಲ್, ನಾಲ್ಕೊ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಶೇ. 2 ರಿಂದ 3ರ ನಡುವೆ ಕುಸಿದವು.
ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್: ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ರ್ಯಾಲಿ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 0.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಹಣಕಾಸು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಅಶೋಕ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್ ಷೇರುಗಳು 1,465 ಕೋಟಿ ರೂ. NHAI ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು 11 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
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